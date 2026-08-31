¿Quién es Natalia Alcocer, la treceava Granjera confirmada para La Granja VIP Segunda Temporada? Conoce a la actriz mexicana
¡Es oficial! Natalia Alcocer se convierte en la doceava granjera confirmada de La Granja VIP Segunda Temporada, descubre quién es y un poco de su trayectoria
¡Una nueva granjera se une a La Granja VIP Segunda Temporada! Se ha dado a conocer que la treceava granjera se trata de Natalia Alcocer, un reconocida actriz mexicana que se unirá al impactante reality, haciendo que su presencia haga mucho ruido para los internautas.
Para que conozcas un poco más de su vida y trayectoria, te detallaremos de quién se trata, una personalidad que se encargará de mover el gallinero.
¿Cuántos hijos tiene Natalia Alcocer?
Natalia Alcocer se trata de una influencer y actriz mexicana, una personalidad de televisión que ha sido reconocida por su trayectoria en la televisión, además de que en ocasiones anteriores se ha encontrado en el ojo del huracán ante intensas polémicas y procesos legales en su vida personal.
Además de estar en múltiples programas, se ha destacado por participar en diversos realitys con variados formatos, haciendo que su nombre y rostro sean reconocidos por el público. Hasta el momento, se sabe que la artista cuenta con 4 hijas, a quienes en varias ocasione se encargó de presumir en sus redes sociales. Ahora se va a convertir en la nueva integrante de La Granja VIP Segunda Temporada junto a otras personalidades de la farándula mexicana.
¿Cuándo es el estreno de La Granja VIP?
Aunque la actriz mexicana Natalia Alcocer fue la treceava granjera confirmada de La Granja VIP Segunda Temporada, todavía faltan por lo menos 9 granjeros más por ser anunciados. En los siguientes días se dará a conocer los detalles de las celebridades que se van a unir.
No olvides que el gran estreno será el 6 de septiembre a las 8 de la noche, un programa en el que los granjeros se podrán ver, además de darse todas las dinámicas que se vivirán en el impactante reality. La celebridad más reciente en ser anunciada se trata de Abigail Pak, así que no te pierdas de ningún instante, ya que el siguiente confirmado podría anunciarse inesperadamente.