¿Qué es El Juicio de Fuego, el nuevo reto que enfrentarán en La Granja VIP?

Una nueva actividad acaba de llegar a La Granja VIP y los granjeros no están preparados para lo que se avecina. Justo cuando pensaban que el juego no podía ponerse más intenso, el Pentágono les anunció una dinámica que podría sacudir alianzas y encender emociones desde su nombre mismo: El Juicio de Fuego.

¿Para qué sirve El Juicio de Fuego en La Granja VIP?

Durante este martes, cada participante deberá acudir al Entrevistadero para escribir el nombre de quien, desde su perspectiva, merece enfrentar este nuevo juicio. A diferencia de otras pruebas, esta dinámica no pone a prueba la fuerza física ni las habilidades de campo, pues se enfoca en la percepción social, la convivencia y las tensiones acumuladas entre los granjeros.

El objetivo de El Juicio de Fuego no es castigar, sino confrontar. Pero confrontar en un sentido positivo para la convivencia en La Granja VIP. Se trata de una ceremonia de reflexión en la que aquellos con más votos deberán subir al estrado y escuchar lo que sus compañeros realmente piensan de ellos. Una especie de "roast" en versión granjera, donde las palabras pueden arder más que las brasas.

¿Cómo funciona El Juicio de Fuego?

Los granjeros deberán escribir un solo nombre en una papeleta y depositarlo en una caja especial. No hay discursos ni razones que justificar al momento, el papel debe hablar por sí solo. Aunque los votos son anónimos, es evidente que quien acumule más, subirá al juicio frente al resto y tarde que temprano se enterará de quiénes votaron para someterle a El Juicio de Fuego.

Sergio fue el encargado de leer las reglas mientras los demás intentaban entender el propósito real de esta nueva dinámica. Aunque algunos lo tomaron con humor, como una especie de juego de verdades, el tono del anuncio dejó claro que, tras esta jornada, algo va a cambiar dentro de La Granja.

Y con las emociones a flor de piel y la estrategia en marcha, los granjeros se preparan para enfrentar ahora un fuerte reto emocional. Porque en La Granja VIP, también se juega con la verdad.

No te pierdas La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Y si quieres enterarte de todos los detalle, mantente conectado en 24/7 a través de Disney+.

