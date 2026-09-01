Cómo ver en vivo el gran estreno de la Granja VIP Segunda Temporada desde tu celular

Tras el rotundo éxito de su primera entrega, el reality show que puso a prueba la capacidad de adaptación de las celebridades en la vida rural está de regreso. La Granja VIP Segunda Temporada prepara el despliegue de una nueva emisión, prometiendo más alianzas, estrategias y momentos sin filtro entre los famosos que aceptaron el reto de dejar las comodidades para trabajar el campo.

Para los fanáticos de la transmisión en vivo, seguir cada detalle desde dispositivos móviles será más fácil que nunca en esta nueva edición. Toma nota, porque a continuación te lo vamos a explicar a detalle.

¿Cómo ver la Granja VIP desde tu celular?

Para disfrutar del programa en tiempo real y no perderte ni un solo minuto de la convivencia diaria desde la comodidad de tu teléfono móvil, las plataformas de emisión habilitaron diferentes alternativas digitales, así que elige la que mejor se adapte a tus necesidides:

Señal en vivo por Azteca UNO : A través de la aplicación oficial TV Azteca En Vivo (disponible para celulares con sistemas Android e iOS) y desde su sitio web oficial, podrás sintonizar la transmisión simultánea de la señal abierta por televisión sin costo alguno.

Acceso total 24/7 en Disney+: Si lo que buscas es una experiencia sin censura ni interrupciones comerciales, debes saber que la plataforma de streaming contará con multicámara en directo las 24 horas del día. Esto te permitirá monitorear la cocina, los establos y las zonas de descanso en el momento que desees desde la app móvil. Y por supuesto, podrás disfrutar del gran estreno como si estuvieras dentro de la mismísima Granja VIP.

¿Cuándo empieza la segunda temporada de La Granja VIP?

La espera para conocer a todos los nuevos granjeros está por terminar. El gran estreno de La Granja VIP 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 6 de septiembre de 2026 en punto de las 8 de la noche.