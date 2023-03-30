¿Te gustaría ganar hasta medio millón de pesos en La Palabra Secreta: Password? ¡Aquí te decimos cómo asistir al programa! La Palabra Secreta: Password, es un exitoso programa de concursos que muy pronto regresará a la pantalla de Azteca UNO. La emisión de esta nueva temporada, correrá bajo la conducción de Lolita Cortés, quien en cada programa enfrentará a dos equipos para ganar hasta MEDIO MILLÓN DE PESOS. Cada uno de los equipos estará conformado por una celebridad invitada y un participante, quienes buscarán encontrar La Palabra Secreta utilizando pistas de una sola palabra. Durante cada programa, los participantes alternarán celebridades, teniendo la oportunidad de jugar con ambos famosos. ¡Regístrate ahora y participa con nosotros! Requisitos: Ser mayor de 18 años Ser residente de la República Mexicana Ser bueno para juegos de ingenio Tener rapidez mental Querer ganar más de MEDIO MILLÓN DE PESOS