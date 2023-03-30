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¿Cómo puedo participar en La Palabra Secreta: Password?

Regístrate con tu cuenta de Facebook o Google en La Palabra secreta: Password, te decimos cómo inscribirte y los requisitos para participar en el programa de Lolita Cortés.

Registro Lolita: La palabra secreta

Escrito por: Yovanni Huerta

INICIA SESIÓN ¡GRATIS! ¡Participa en La Palabra Secreta: Password! 🤫💡

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¿Te gustaría ganar hasta medio millón de pesos en La Palabra Secreta: Password? ¡Aquí te decimos cómo asistir al programa!

La Palabra Secreta: Password, es un exitoso programa de concursos que muy pronto regresará a la pantalla de Azteca UNO. La emisión de esta nueva temporada, correrá bajo la conducción de Lolita Cortés, quien en cada programa enfrentará a dos equipos para ganar hasta MEDIO MILLÓN DE PESOS.

Cada uno de los equipos estará conformado por una celebridad invitada y un participante, quienes buscarán encontrar La Palabra Secreta utilizando pistas de una sola palabra. Durante cada programa, los participantes alternarán celebridades, teniendo la oportunidad de jugar con ambos famosos.

¡Regístrate ahora y participa con nosotros!

Requisitos:

  • Ser mayor de 18 años
  • Ser residente de la República Mexicana
  • Ser bueno para juegos de ingenio
  • Tener rapidez mental
  • Querer ganar más de MEDIO MILLÓN DE PESOS

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