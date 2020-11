FOTOS: La guapísima y talentosa Karla Díaz nos visitó en La Resolana! ¡Checa estos datos que no sabías de ella!

¡Comenzó como actriz, cantante y ahora es una gran conductora de su propio programa!

Su nombre completo es Karla Haydée Díaz-Leal Arreguín, y es originaria totalmente de la Ciudad de México, donde nació un 18 de abril de 1984.

Comenzó su carrera en el mundo del espectáculo desde muy pequeña, con la participación en la telenovela ‘Agujetas de color de rosa’, algunos comerciales y videos musicales.

Se dio a conocer a lo grande en 1997, cuando se integró a la banda musical Jeans, en la que llegó a ocupar el lugar de Tábatha Vizuet. Desde entonces, es la que más tiempo ha permanecido en la agrupación.

En una familia de con dos hermanos, ella es la de en medio y tiene una relación increíble con ambos, mismos que la han acompañado a lo largo de su carrera y en cada proyecto en el que está, pues además, es una persona muy apegada a la familia.

A pesar de estar en giras con JNS, anteriormente Jeans, Karla no dejó de lado su sueño de ser solista y en 2013 grabó su primer single titulado ‘Tell me’, que para el 2014 se unió a sus demás temas para lanzar el álbum completo llamado ‘End of the story’.

Gracias a su cuerpazo, fue muy solicitada para deleitar la pupila de los caballeros en la revista de la letra muda en 2009, donde sin duda, fue una de las favoritas.

En 2015 participó en el reality La Isla, al que en un inicio le daba miedo entrar, sin embargo, aceptó para superar sus miedos, alejarse de las comodidades y demostrarse a ella misma de lo que es capaz.

¡Actualmente se encuentra cumpliendo uno de sus más grandes sueños al conducir su propio programa donde entrevista a diversas celebridades que invita a su foro, que es la sala de su propia casa!