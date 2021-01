FOTOS: Tuvimos las mejores respuestas a situaciones posibles en ‘El Show de Capristina’. Revive los mejores momentos de La Resolana.

También nos pusimos a bailar y vimos qué tan pobre anda el monedero en esta cuesta de enero.

La Resolana arrancó con todo este fin de semana, teniendo como sección principal ‘El Show de Capristina’, donde nuestros invitados, Fernanda Tapia y Coco Celis, tuvieron que analizar diversas situaciones presentadas por Capristina y decidir cómo reaccionarían ante cada una, para posteriormente ver el mejor desenlace, ¿habrán elegido el correcto?

Con la presencia de Coco Celis en el foro, no podía falta un buen momento de stand up, por lo que nuestro invitado nos ilustró con algunas escenas típicas de un barrio no muy seguro.

Pos su parte, el domingo le sufrimos con Anette Michel, Pam Verdirame y Mau Nieto para atinarle a precios de productos que ni nos imaginábamos su existencia. La Maldita Cuesta de enero de la Muerte nos puso a pensar en estos costos de la canasta básica y no tan básica.

También estuvo en el programa Alcalde la Sonora, que nos puso a pulir el piso con nuestros mejores pasos que sacamos gracias al ritmazo que nos trajeron con las rolas ‘No me llames más’ y ‘¿Dónde estás?’.