El Taller de La Resolana | Del corral al Estudio: Mallezaa se roba el show y destapa todos los secretos

Tras una semana de pausa, La Resolana regresó con un episodio que hizo estallar las redes gracias a la presencia de Mallezaa, la conductora digital de La Granja VIP, quien llegó al programa lista para revelar los secretos más divertidos del reality. Entre carcajadas y confesiones, se enfrentó al icónico “Juego de los sonidos granjeriles de la muerte”, imitando animales con un talento tan inesperado como hilarante. Además, la influencer no dudó en responder las preguntas más picantes de los fans, tanto sobre su paso por el reality como sobre su vida personal, convirtiendo su visita en uno de los momentos más comentados del fin de semana televisivo