¡Santa Claus llegó antes a La Granja VIP! Los finalistas reciben los regalos de Navidad que siempre quisieron (VIDEO)

Los últimos cinco granjeros también compartieron el importante significado de los obsequios que recibieron esta mañana

Santa Claus llegó antes a La Granja VIP, pues los cinco finalistas recibieron los regalos de Navidad que siempre quisieron en su infancia y compartieron a quienes seguían la transmisión 24/7 del reality show el importante significado de los obsequios que recibieron esta mañana.

