Exatlón México 2024
Exatlón México | Programa Completo | La novena temporada entra en su semana más tensa: Supervivencia, presión y liderazgos en duda

La semana 12 eleva la presión al máximo en Exatlón México: Victorias clave, señalamientos internos y una Batalla por la Supervivencia que podría cambiarlo todo.

Exatlón México

Exatlón México estuvo marcado por la intensidad de la semana 12, con unos azules que se muestran sólidos, enfocados y confiados tras ganar la primer Supervivencia, mientras El Equipo Rojo enfrenta tensión interna, autocrítica y la urgencia de responder en la pista, en medio de señalamientos sobre liderazgo, estrategia y unidad, dejando claro que cada carrera cuenta y que una sola derrota más podría enviar a uno de los equipos directamente al riesgo de eliminación del próximo domingo.

