La Resolana | El Capi Pérez descubre que los participantes de Exatlón México tienen un talento para bailar, descubre quién es el mejor bailarín de la novena temporada; pero también alguien de Venga la Alegría no se salvó de estar en el Capiólogo

No cabe duda que, los participantes de la novena temporada de Exatlón México son grandes competidores, sin embargo, el Capi Pérez se dio cuenta que también son los mejores bailarines, es por ello que en el programa de La Resolana de hoy domingo 8 de marzo de 2026, nuestro querido conductor revela quién es el mejor bailarín, descubre si es un atleta Rojo o Azul.

