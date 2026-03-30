La Resolana| El Capi Pérez también sufre la salida de Doris del Moral en la novena temporada de Exatlón México y se burla de Evelyn Guijarro por llorar la eliminación de su amiga

La Resolana tuvo las mejores parodias de la salida de Doris del Moral en la novena temporada de Exatlón México con el Capi Pérez, descubre todas las imitaciones que hizo nuestro querido conductor en el Capiólogo.

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