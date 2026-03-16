La Resolana | El Capi Pérez tuvo a 4 invitados de lujo, quienes llegan a jugar la famosa actividad llamada: “Competencia Deportiva de Curling en Silla Godín de la Muerte”

El Capi Pérez tuvo a 4 invitados de lujo hoy 15 de marzo de 2026 en el programa de La Resolana, hablamos de: Edgar Villa, Fernando Bonilla, Fabrizio Santini y Ale Ley, quienes forman parte del elenco de la nueva serie llamada La Oficina; estos actores de lujo no se salvaron de hacer la famosa actividad llamada: “Competencia Deportiva de Curling en Silla Godín de la Muerte”.

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