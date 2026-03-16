La Resolana | El Capi Pérez tuvo a 4 invitados de lujo, quienes llegan a jugar la famosa actividad llamada: “Competencia Deportiva de Curling en Silla Godín de la Muerte”
Parte del elenco de la nueva serie La Oficina llegó hoy 15 de marzo de 2026 al programa de La Resolana para estar con el Capi Pérez
El Capi Pérez tuvo a 4 invitados de lujo hoy 15 de marzo de 2026 en el programa de La Resolana, hablamos de: Edgar Villa, Fernando Bonilla, Fabrizio Santini y Ale Ley, quienes forman parte del elenco de la nueva serie llamada La Oficina; estos actores de lujo no se salvaron de hacer la famosa actividad llamada: “Competencia Deportiva de Curling en Silla Godín de la Muerte”.
Te puede interesar: La Resolana | El Capi Pérez tuvo a 3 invitados de lujo, Ricardo Casares, Pamela Cortes y Horacio Villalobos que no se salvaron del famoso juego: “Reto de Stunst de la muerte”