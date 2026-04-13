La Resolana | Capiólogo, invitados de lujo y mucha risa con el Capi Pérez hoy domingo 12 de abril de 2026
El Capi Pérez llevó a 3 invitados de lujo al programa de La Resolana hoy domingo 12 de abril, el cual fue transmitido en vivo por la señal de Azteca Uno
Así fue en vivo el programa de La Resolana con el Capi Pérez, el cual tuvo a 4 invitados de lujo, quienes sacaron sus mejores habilidades de futbol y sobre todo, demostraron que sí saben beber una cerveza; todo esto paso hoy domingo 12 de abril de 2026.
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