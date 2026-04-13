uno nuevo
logo la resolana 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

La Resolana | Capiólogo, invitados de lujo y mucha risa con el Capi Pérez hoy domingo 12 de abril de 2026

El Capi Pérez llevó a 3 invitados de lujo al programa de La Resolana hoy domingo 12 de abril, el cual fue transmitido en vivo por la señal de Azteca Uno

Así fue en vivo el programa de La Resolana con el Capi Pérez, el cual tuvo a 4 invitados de lujo, quienes sacaron sus mejores habilidades de futbol y sobre todo, demostraron que sí saben beber una cerveza; todo esto paso hoy domingo 12 de abril de 2026.

Te puede interesar: La Resolana | Programa Completo| El Capi Pérez tuvo a 4 invitados de lujo, el Capiólogo y varias dinámicas

Tags relacionados
La Resolana

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo