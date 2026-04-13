La Resolana | Capiólogo, invitados de lujo y mucha risa con el Capi Pérez hoy domingo 12 de abril de 2026

Así fue en vivo el programa de La Resolana con el Capi Pérez, el cual tuvo a 4 invitados de lujo, quienes sacaron sus mejores habilidades de futbol y sobre todo, demostraron que sí saben beber una cerveza; todo esto paso hoy domingo 12 de abril de 2026.

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