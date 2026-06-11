Lancer de MasterChef 24/7 habló sobre lo que ha sido su origen de vida y nos contó lo que ha sido parte de su camino y personalidad
Lancer recordó sus orígenes y reveló cómo pasó del deporte al mundo del arte audiovisual en MasterChef 24/7.
En un momento muy personal Lancer habló sobre sus orígenes y compartió parte de su historia de vida. El participante de MasterChef 24/7 reveló cómo fue su transición del ámbito deportivo hacia su actual faceta como artista audiovisual, mostrando una parte más íntima de su trayectoria.