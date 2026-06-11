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Los Chefs degustan los platillos de los Cocineros y sí, llegan los primeros Delantales Negros del jueves en MasterChef 24/7

Los participantes presentan sus platillos de pollo y reciben las primeras críticas de los Chefs en MasterChef 24/7.

La degustación del primer bloque ya está en marcha y los cocineros de MasterChef 24/7 presentan sus propuestas con pollo ante los Chefs, quienes analizan sabor, técnica y presentación para determinar quiénes lograron cumplir con el reto y quiénes deberán evolucionar y se fueron con Delantal Negro.

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