La Resolana | Programa Completo 1| El Capi Pérez tuvo a 4 invitados de lujo, el Capiólogo y varias dinámicas
El Capi Pérez tuvo 4 invitados de lujo este domingo 5 de abril de 2026 en el programa de La Resolana, descubre todo lo que pasará
El Capi Pérez tuvo a 4 invitados de lujo hoy domingo 5 de abril de 2026, varias dinámicas divertidas y sobre todo, las mejores imitaciones en el Capiólogo, todo, aquí en La Resolana.
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