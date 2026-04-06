La Resolana | Programa Completo 1| El Capi Pérez tuvo a 4 invitados de lujo, el Capiólogo y varias dinámicas

El Capi Pérez tuvo a 4 invitados de lujo hoy domingo 5 de abril de 2026, varias dinámicas divertidas y sobre todo, las mejores imitaciones en el Capiólogo, todo, aquí en La Resolana.

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