La Resolana | Programa Completo de hoy domingo 19 de abril con el Capi Pérez, risas y mucha diversión
El Capi Pérez tuvo a 3 invitados de lujo hoy en el programa de La Resolana, risas, diversión y sobre todo, el famoso Capiólogo con las mejores imitaciones
No te pierdas el programa completo de La Resolana con el Capi Pérez, quien llevó a 3 invitados de lujo para jugar divertidas dinámicas hoy domingo 19 de abril de 2026.
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