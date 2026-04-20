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La Resolana | Programa Completo de hoy domingo 19 de abril con el Capi Pérez, risas y mucha diversión

El Capi Pérez tuvo a 3 invitados de lujo hoy en el programa de La Resolana, risas, diversión y sobre todo, el famoso Capiólogo con las mejores imitaciones

No te pierdas el programa completo de La Resolana con el Capi Pérez, quien llevó a 3 invitados de lujo para jugar divertidas dinámicas hoy domingo 19 de abril de 2026.

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