La Voz Kids 2022: Ellos son los coaches para esta esperada edición.

Este 2022 regresa La Voz Kids con el talento y dulzura de los pequeñitos más talentosos de todo México, cuyo objetivo es demostrar de qué están hechos en el escenario más importante del país.

Los participantes estarán guiados por nuestro querido panel de coaches, que en esta ocasión está conformado con la dulzura de Paty Cantú.

Paty Cantú cuenta con más de 17 años de experiencia, colaborando con artistas de talla internacional como Alejandro Sanz, Juan Gabriel, David Bisbal, Andrea Bocelli y más.

La cantautora ha sido galardonada con importantes premios en la industria musical y su talento la ha llevado a escribir temas para Emmanuel, Ana Torroja, María José, Alejandra Guzmán y Danna Paola.

La Voz Kids 2022 también se engalanará con la presencia de nuestra querida coach María León, cuyo talento ha sido clave para compartir escenario con iconos de la música como Juan Gabriel, Eugenia León, Tania Libertad, Guadalupe Pineda, Los Ángeles Azules, Mijares, Franco De Vita y otras grandes estrellas.

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Mau y Ricky regresan a La Voz Kids 2022 con su energía y talento

Nuestros queridos coaches Mau y Ricky regresan a La Voz Kids 2022 para guiar a los pequeñitos con su creatividad y talento.

Este dueto musical ha captado la atención internacional gracias a las letras de sus canciones, consolidándose como grandes exponentes del género urbano.

Mau y Ricky han recibido algunas nominaciones en los Latin Grammy en las categorías Mejor Artista Nuevo y Mejor Canción del Año.

Joss Favela es otro de los artistas más queridos que se incorpora a La Voz Kids 2022, pues es considerado uno de los compositores más influyentes y de mayor impacto en la música regional mexicana.

El Lujo de Sinaloa ha colaborado con cantantes como Becky G y Natalia Jiménez, además de componer temas para artistas como Gerardo Ortiz, Alejandro Fernández, Banda El Recodo, Julión Álvarez y más.

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