Lanzan versión de “Session 53 de Shakira al estilo Clara Chía.

Muchas cosas han pasado desde que Shakira y Piqué anunciaron su separación a mediados del 2022. El español inició un romance con Clara Chía Martí y la colombiana regresó a la escena musical y de gran manera.

Vanessa Claudio y Carlos Quirarte tuvieron un desacuerdo por Shakira.

¿Cómo le ha ido a Shakira? La separación del exBarcelona le sentó bastante bien a la colombiana, sobre todo en su carrera profesional, la cual ha tenido un nuevo auge gracias al lanzamiento de “Te felicito”, “Monotonía” y “BZRP Music Session 53”.





El sencillo que Shakira lanzó en conjunto con Bizarrap ha sido un verdadero hitazo, prueba de ello son los números que ha conseguido pues en Youtube ya superó los 320 millones de reproducciones, además de que se ha mantenido en los primeros lugares de las diferentes plataformas de música.

¿A qué se debe el éxito de Session 53?

Mucho del éxito del más reciente sencillo de Shakira se debe a las alusiones que hizo contra Piqué y Clara Chía Martí, a quien compara con un Twingo y con un Casio, incluso menciona su nombre “Clara-mente”.

Este tema ha desatado todo tipo de comentarios ya que hay quienes mostraron su apoyo a Shakira, mientras que otros aseguraron que estuvo de más y jamás pensó en el daño que podría ocasionarles a sus hijos con tanta tiradera.

Lo cierto es, que la que salió más perjudicada fue Clara Chía, quien se dice que se refugió durante un tiempo en casa de sus padres para evitar el constante asedio de la prensa y los cuestionamientos en torno a las indirectas de la barranquillera.

¿Ya salió una tiradera en contra de Shakira?

Así es, tal parece que ya hubo una contestación, aunque no de Clara Chía sino del programa Fiesta, quienes dejaron volar su imaginación y recrearon la que sería la respuesta de la joven española.

¿Qué dice la letra?

María Verdoy fue la encargada de grabar la tiradera Clara Chía en contra de Shakira y mezcla un poco de humor e indirectas para la intérprete de “Waka waka” y “Ojos así”, entre otros.

“Perdón, ya cogí otro amor. Así no puedo, no quiero otra canción. Yo en proceso de adaptación. Y cuando lo superaba, saliste por el balcón. Sorry, Shaki, hazte caso, hace tiempo que me compré el Casio.

Si una loba como tú no está pa’ novatas. Un cría como yo no puede más con tu actitud. Uh, uh, uh, uh. Siento la magnitud, uh, uh, uh, uh. Él juega en otra liga y por eso está con Clara Chía, uh, uh, uh, uh, ah, oh, oh.

Yo contigo nunca me meto ni aunque me cantes o me dediques, no sabía que pa’ ti era tan inspiradora. Sorry, Piqué y yo somos la pareja de mo-da. Nos dejaste con la bruja a la vista, con portás de revista y la canción en las listas, el negocio que te has hecho con toda esta ruptura, tu Waka-waka no te lucra y conmigo sí facturas”, versa la canción.