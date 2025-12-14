Muere influencer tras dar a luz en su casa: revelan detalles escalofriantes

La muerte de Stacey Warnecke ha generado mucha controversia hasta el momento, debido a que se trató de una influencer que intentó dar a luz en su casa. Aunque se sabe que la joven murió desde septiembre, fue apenas en diciembre cuando se han revelado detalles escalofriantes sobre su muerte.

A continuación te detallaremos todo lo que se ha revelado sobre el lamentable deceso de la creadora de contenido, así que no pierdas ninguno de los datos que tenemos, una noticia que sigue sorprendiendo a todo el mundo.

¿De qué murió Stacey Warnecke?

Ya habíamos hablado de ella anteriormente. Stacey Warnecke fue una influencer que murió a sus 30 años al intentar la técnica de “parto libre”, que básicamente consiste en dar a luz en su casa sin el apoyo de profesionales de la salud ni de parteras.

Lamentablemente, al poco tiempo falleció. El medio 9 News informó que durante los hechos estaba su esposo Nathan Warnecke y Emily Lal, usuaria que se destaca por ofrecer piscinas de parto. Aunque el menor nació en perfectas condiciones, la mujer empezó a empeorar rápidamente, por lo que solicitaron una ambulancia.

Dentro de los detalles escalofriantes, se detalla que encontraron a la mujer sentada a un lado de la piscina con la piel amarilla, por lo que tuvo que ser llevada de emergencia al hospital, donde sufrió de paros cardíacos y finalmente murió; así lo mencionan en People.

Al notificarse la muerte, Nathan dio declaración, pero Emily Lal se negó y, cuando fueron a hacer la investigación en el domicilio, Lal supuestamente se encargó de limpiar, generando muchas dudas al respecto.

¿Qué le pasó a Emily Lal?

Al darse a conocer todo lo ocurrido sobre la muerte de la influencer al dar a luz en casa, generó muchas sospechas. Dentro de su historia se sabe que Emily participaba en la realización de partos en los hogares, por lo que se le prohibió temporalmente continuar con dicha práctica, según lo menciona en Herald Sun.

Ya que podría poner en riesgo la vida de más mamás y bebés. Los detalles escalofriantes que se han compartido han generado mucho impacto en los seguidores de la creadora de contenido y en el público en general, abriendo el debate sobre lo delicado que puede ser sobrellevar un parto sin el uso de profesionales.