Uñas: Corea del Sur domina el MUNDO con estos estilos

La vanguardia en belleza tiene un punto de partida indiscutible: Corea del Sur . Seúl es reconocida globalmente por sus tratamientos futuristas y cosméticos innovadores que, a menudo, llegan al mercado con una relación calidad-precio superior a la de Occidente. Recientemente, en una exposición de tecnología capilar y estética en Seúl, se presentó lo último en ingeniería de uñas. Los próximos sets que dominarán las redes sociales se centran en los efectos jarabe, cat-eye y rubor.

¿Cuáles son los estilos de uñas tendencia en Corea del Sur?

Ondas suaves nails: Textura y metalizado

Este look se define por una textura tridimensional de líneas, ondas y remolinos creados con gel duro y pinceles especializados. El efecto se potencia sobre una base metálica o polvo cromado. Aunque la tendencia nació en Japón, según Yoonsun Lee , manicurista de Yangju, las profesionales coreanas han perfeccionado la técnica. Por su parte, Minseo Kang, especialista en Seúl, señala que “el gel texturizado es muy popular actualmente. Funciona de maravilla como detalle y tiene un acabado refinado y expresivo”.

Nail Ink: El arte de la superposición

La técnica maestra aquí es superponer colores para lograr acabados etéreos. "Es ideal para lograr efectos suaves y delicados o para dibujar pequeñas ilustraciones bonitas", afirma Lee. Antes de la masificación de la tinta para uñas, los artistas recurrían a tintas con alcohol. Sin embargo, "la tinta se ha convertido en uno de los materiales más importantes en el mercado coreano de uñas de gel en los últimos tres años".

¿Qué son las uñas efecto jersey famosas en Corea del Sur?

Este estilo simula el tejido de una prenda invernal gracias al uso de un gel cremoso mezclado con fibras de terciopelo finamente trituradas. Productos como Muffler de Yogurt Nail Kr. y Hug Me de Nekogel son los favoritos para lograr esta apariencia táctil y acogedora.

Uñas "código de barras": El magnetismo futurista

Estas uñas son visualmente etéreas y se crean con esmalte de gel magnético brillante. "Se pueden crear diversas formas con gel magnético, pero usar diferentes colores para crear rayas o patrones de cuadros es popular hoy en día", explica Lee. El secreto técnico reside en colocar una varilla magnética horizontalmente contra las yemas de los dedos, lo que resulta en una línea elegante, brillante y con profundidad.

El fenómeno Hello Kitty y la estética 3D

El icónico personaje de Sanrio sigue siendo el rey de las manicuras en la península: “Lo lindo es una estética muy importante en Corea del Sur”, comenta Park. Además del factor ternura, estos diseños evocan nostalgia y permiten una personalización infinita. “Puedes reinterpretar al personaje de muchísimas maneras —con colores de moda, purpurina o elementos 3D— para que siga siendo personal”, concluye la experta.

