3 opciones para reemplazar la decoración aburrida de tu habitación por accesorios con encanto vintage

Las redes sociales y distintas aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) se han convertido en las mejores consejeras en cuanto al diseño y la decoración de interiores y exteriores. Es que cada vez más personas llegan hasta ellas para conocer las nuevas tendencias y replicarlas en sus hogares.

Noticias Colima del 27 de marzo 2026

Tutoriales, tips y trucos se multiplican y son compartidos a diario por los internautas que sueñan con embellecer sus casas de manera simple y sin grandes inversiones. Los estilos vintage y aesthetic son de los más elegidos y en esta oportunidad llegan recomendaciones para cambiar la estética del dormitorio.

¿Por qué decorar habitaciones?

La aplicación Gemini (IA) afirma que decorar una habitación va mucho más allá de una simple cuestión estética; es una herramienta fundamental para transformar un espacio físico en un refugio personal que impacte positivamente en nuestro bienestar emocional y mental.

Esta tecnología precisa que un espacio diseñado a la medida de nuestras necesidades psicológicas y diarias nos da una sensación de control y orden, convirtiéndose en el escenario ideal para recargar energías y desconectar del caos exterior. Además, destaca que la decoración es una forma de expresión personal y una extensión de nuestra propia identidad.

Accesorios con encanto vintage

Por todo lo señalado, estas plataformas invitan a los internautas a modificar la estética de sus dormitorios. En esta oportunidad, la idea es pasar de una habitación aburrida a un espacio con personalidad, calidez y esa nostalgia linda del pasado. Para conseguirlo, Gemini nos comparte tres opciones de accesorios con encanto vintage que cambian el ambiente por completo sin necesidad de hacer una reforma:

Espejos con marco labrado o de bronce: Olvidate de los espejos modernos de líneas rectas y frías. Un espejo vintage no solo cumple su función y aporta luminosidad, sino que actúa como una obra de arte en la pared.



El encanto: Buscá marcos desgastados, patinados, de hierro forjado o con detalles florales en tonos dorados envejecidos o bronce.

Cómo sumarlo: Podés colgar uno grande sobre la cama o armar una pequeña composición con tres o cuatro espejos de diferentes tamaños y formas (redondos, ovalados) en una pared vacía.

Lámparas de mesa con tulipas de vidrio o pantallas de tela plisada: La iluminación lo es todo a la hora de crear ambiente, y las lámparas son las reinas del estilo retro.



El encanto: Las lámparas de estilo "boticario" con base de metal, las que tienen tulipas de vidrio soplado opalino (estilo años 20 o 50), o las clásicas pantallas de tela plisada aportan una luz suave y difusa.

Cómo sumarlo: Colocá una en tu mesa de luz o sobre una cómoda. Si además usás una bombilla de luz cálida (o una lámpara inteligente programada en tonos ámbar), vas a lograr ese refugio acogedor ideal para leer antes de dormir.

Telas y textiles con textura: A veces, la falta de encanto está en las texturas lisas y sintéticas. El toque vintage a través de los textiles se siente tanto a la vista como al tacto.

