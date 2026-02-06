El NUEVO color de labios para San Valentín que impone Nadia Ferreira

A días de que el calendario marque el 14 de febrero, la modelo paraguaya Nadia Ferreira decidió romper la estética del "clean girl" y proponer un look mucho más definido y pasional. A través de sus redes sociales, la ex Miss Universo Paraguay confirmó que para este San Valentín los labios deben llevar un color vibrante.

¿Cuáles son los tips de maquillaje que dio Nadia Ferreira?

Ferreira además de compartir su maquillaje , también se dio a la tarea de brindarle a sus seguidores todos los tips necesarios para una noche especial. Con esto, se aleja por completo de los marrones y los nudes, algo muy característico en su personalidad.

Con la frase: “Porque San Valentín ya está cerca, les dejo un maquillaje fácil de hacer para una cita especial”, la empresaria no solo ofreció una guía paso a paso, sino que oficializó el regreso de los labios jugosos, hidratados y con tonalidades presentes.

Nadia Ferreira impone estilo para este San Valentín.

¿Por qué Nadie Ferreira le dice adiós al nude con el tono rojo glossy?

La propuesta de Nadia Ferreira se centra en un balance perfecto entre la naturalidad y el glamour sofisticado. Mientras que la piel se mantiene luminosa y las sombras en gamas cálidas, el verdadero protagonista es un labial de acabado satinado o gloss.

Según los expertos en belleza y maquillaje, para este San Valentín la tendencia se inclina por:

Tonos rosados intensos: Para un look romántico y fresco.

Rojos suaves: Un clásico reinventado que aporta luz al rostro sin ser demasiado formal.

Berries luminosos: El tono que Ferreira parece favorecer, ideal para resaltar cualquier tono de piel con un toque de elegancia.

Nadia Ferreria celebra el amor por partida doble

La modelo atraviesa una etapa personal radiante junto a su esposo, Marc Anthony. Recientemente, la pareja celebró su aniversario de bodas con el anuncio de la espera de su segundo bebé, una noticia que ha llenado de alegría a sus seguidores y que dota a este tutorial de una carga emocional especial.

Más allá del color, la textura es fundamental. Las tendencias de 2026 huyen de los mates resecos y apuestan por fórmulas hidratantes que den volumen y frescura. El look que impone Ferreira sugiere labios que parecen "besados", con un brillo natural que invita a la cercanía.

