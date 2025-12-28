¿Ya las escuchaste todas? Billboard revela el Top 25 de éxitos latinos que dominaron el 2025

La revista Billboard publicó su esperado listado de las 25 mejores canciones latinas del 2025, un ranking que refleja cómo los artistas de la región siguen marcando tendencia global sin perder sus raíces. “La música latina sigue conectando con los fans de todo el mundo de una manera profunda. Los éxitos de este año reflejaron esa dualidad, con un alcance global pero arraigados en la tradición”, destacó la publicación.

El listado incluye géneros como reggaetón, salsa, merengue, balada y fusiones experimentales que han dado forma al sonido del año. Entre los nombres figuran tanto estrellas consolidadas como nuevas voces que han irrumpido con fuerza en la escena internacional.

Los cinco primeros lugares

El primer lugar lo ocupa Bad Bunny con “Baile Inolvidable”, parte de su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. El tema se convirtió en un fenómeno cultural y consolidó al puertorriqueño como el artista latino más influyente del momento.

En segundo lugar aparece Fuerza Regida con “Marlboro Rojo”, un corrido tumbado que cruzó fronteras y se posicionó en listas globales. El tercer puesto es para Rosalía, quien junto a Yahritza y Su Esencia lanzó “La Perla”, un éxito que cerró el año con millones de reproducciones.

El cuarto lugar pertenece a Rauw Alejandro con “Carita Linda”, descrita como “una carta de amor a Puerto Rico” dentro de su álbum “Cosa Nuestra: Capítulo 0”. El quinto puesto lo ocupa Karol G con “Coleccionando Heridas”, una balada en colaboración con Marco Antonio Solís que forma parte de su disco “Tropicoqueta”.

Diversidad de géneros y artistas

La lista completa muestra la amplitud de la música latina actual:

#6: DannyLux con “Sirena”

#7: Manuel Turizo & Xavi con “En privado”

#8: Peso Pluma & Tito Double P con “Intro”

#9 Ca7riel & Paco Amoroso con “El día del amigo”

#10: Yami Safdie & Camilo con “Querida yo”

#11: Silvana Estrada con “Como un pájaro”

#12: Romeo Santos & Prince Royce con “Dardos”

#13: Young Miko con “Ojalá”

#14: Elena Rose con “Alma”

#15: Ovy on the Drums, Beéle & W Sound con “La plena”

#16: Macario Martínez con “Sueña lindo, corazón”

#17: Cuco con “Para ti”

#18: Silvestre Dangond & Sebastián Yatra con “Una vaina bien”

#19: Judeline con “Chica de cristal”

#20: Snow Tha Product con “Sábado”

#21 Arthur Hanlon & Ángela Aguilar con “Bala perdida”

#22 Netón Vega con “Loco”

#23 Greeicy con “Limonar”

#24 aLex vs aLex & S.3.R. con “Centro aLt”

#25 Gilberto Santa Rosa & J Balvin con “Misterio”

Billboard subrayó que este listado refleja “la capacidad de la música latina de reinventarse sin perder su esencia, conectando con audiencias diversas y consolidando su lugar en la cultura global”.