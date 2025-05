Karol G hace inesperada confesión sobre Thalía

La cantante colombiana vive uno de los momentos más dulces a nivel profesional y gracias a confesiones propias, indicó que también disfruta mucho la parte personal. Karol G ha declarado que aunque le iba bien en el ámbito profesional, no era feliz ni se sentía plena. Ahora, todo marcha de maravilla y se le nota bastante entregada a su arte y a sus fanáticos que la han puesto como una de las referentes latinas en la industria musical.

Parte de ese grato momento que disfruta a plenitud es por la compañía que tiene. Feid se convirtió en un pilar en estos momentos. Le ayudó completamente con la búsqueda de sus alegrías y eso permitió que Karol se enfocara en ser ella misma. Sin embargo, algo que llamó la atención de los internautas fue una confesión hecha hacia Thalía.

Te puede interesar - ¿Karol G ya piensa en el día de su muerte? Esto dijo la colombiana.

¿Karol G y Thalía tuvieron algún problema en el pasado?

Parte del éxito del presente de la ‘Bichota’ se ha plasmado en la pantalla chica con su documental “Mañana fue muy bonito”, el cual narra precisamente la travesía vivida por la oriunda de Medellín. Y justo entre dichas escenas, se viralizó un fragmento de cuando ella era una niña. En un concurso le preguntaron quién era su inspiración, contestando que Thalía… esto para inmediatamente cantar la parte de una canción de la mexicana.

Dicha situación no pasó desapercibida por la cantante mexicana, quien le dedicó una publicación muy linda en Instagram. En dicho mensaje habla de esa amistad sincera que concretaron. Se sintió orgullosa de inspirarle y también se catalogó como fan de Karol G, por mostrar fuerza y autenticidad.

¿Karol G está casada con Feid?

De parte de ambas fuentes no se ha confirmado absolutamente nada. Aunque han surgido rumores de alguna ceremonia muy íntima, no hay nada oficial respecto del tema. Todo indica que su historia de amor inició por allá del 2021-22, cuando el colombiano fue telonero en las giras de Karol G. Sin embargo, no hay ninguna afirmación o intención de concretar algún casamiento en próximos meses.

Seguir leyendo - ¿Por qué la gente criticó a Feid en la pasarela de Karol G?