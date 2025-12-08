¿Qué son las posadas navideñas tradicionales y cómo hacer una?

¡Las fiestas decembrinas han llegado! y con ello las tradicionales posadas que reúnen a cientos de familias mexicanas para recordar el camino que José y María recorrieron hasta llegar a Belén desde Nazaret. Pedir posada, cantar villancicos, tomar ponche y romper piñata son solo algunas de las cosas que disfrutamos en estas fechas tan esperadas por muchos.

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¿Por qué se hacen las posadas en México?

El origen de las posadas es de carácter religioso, sin embargo, antes existía otra festividad que los Aztecas crearon con la finalidad de celebrar la llegada de Huitzilopochtli, pero a la llegada de los españoles predominó la religión católica y se empezaron a realizar las tradicionales posadas para representar la peregrinación de María y José así como su alojamiento. Esta costumbre se ha ido renovando con los años, desde dar un aguinaldo a las personas que acompañan al recorrido, hasta romper una piñata, lo cual también tiene un bello significado.

¿Qué necesitas para hacer una posada tradicional?

Hay elementos que no deben faltar en una posada tradicional mexicana, a continuación te decimos algunos puntos importantes para que tu festejo sea todo un éxito.

Peregrinos: considera cuántos invitados irán a tu posada en representación de los peregrinos para el recorrido hasta tu hogar.

Luces de bengala y velas: para que el camino vaya lleno de luz y se sienta el calor navideño entre los peregrinos.

Aguinaldos: los representativos aguinaldos en las posadas no pueden faltar, puedes colocar fruta de temporada, galletas y colación.

Piñata: uno de los elementos más importantes, pues representa la destrucción de los siete pecados capitales, además de ser una actividad divertida para chicos y grandes.

Comida: si deseas, puedes repartir comida típica de la temporada, como ponche, buñuelos, tamales o atole.

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¿Qué actividades se hacen en una posada?

Para que una posada tenga un significado especial, se realizan diversas actividades, las cuales tienen un porqué dentro de toda la celebración:

Procesión: durante el recorrido no olvides que los cantos son importantes, ya que en ellos va la explicación del recorrido de María y José.

Rosario y cantos: narran las travesías que vivieron los peregrinos antes de llegar a Belén.

Romper la piñata: debe ser de siete puntas, las cuales representan los pecados capitales y el palo representa a Dios, quien da fuerza para acabar con la tentación.

Repartir aguinaldos: en agradecimiento a todas las personas que te acompañaron en tu hogar representando la peregrinación.

¿Cuándo empiezan las posadas?

De acuerdo con la tradición, las posadas se llevan a cabo 9 días antes de la navidad, esto quiere decir, que la primera posada por festejar es el 16 de diciembre, para culminar el 24, noche en que la gente celebra el nacimiento de Jesús, para posteriormente celebrar el día 25 la llegada de la tan esperada navidad.

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