Karol G rompe tendencias con RADICAL cambio de look al cortarse el cabello ella misma; así se ve

Karol G disfruta de unos días de descanso tras el éxito de su más reciente proyecto “Tropicoqueta”. Aunque se encuentra de vacaciones, hizo un gesto inesperado: cortarse el cabello ella misma y compartir el resultado en redes sociales.

El nuevo estilo: adiós a la melena larga

En sus historias de Instagram, Karol G mostró cómo dejó atrás su icónica cabellera larga con ondas para sumarse al corte estilo bob, una tendencia que promete dominar el 2026. “¡Ah! Me corté el pelo yo misma. Aprovechando la temporada pa’ que me crezca bien santo”, escribió junto a una imagen del cabello que se cortó y presumiendo el resultado en la playa.

Los estilos más icónicos de Karol G

Karol G siempre ha sido reconocida por experimentar con su imagen. Su cabellera azul, que la caracterizó en los inicios de su carrera, se convirtió en símbolo de su ascenso meteórico en la música latina. Más tarde, sorprendió con tonos rojos y, recientemente, con un rosa pastel que reforzó su faceta más girly y conectó con las tendencias de 2025.

Cada cambio ha sido más que una decisión estética: ha representado etapas distintas en su vida personal y profesional, inspirando a otras artistas y marcando tendencia en la moda urbana.

Entre descanso y compromiso social

El cambio de look coincidió con su visita a La Guajira, Colombia, donde Karol G compartió con comunidades de escasos recursos a través de su fundación Con el Cora. Allí entregó kits de ayuda y cantó varios de sus éxitos, mostrando emoción y cercanía con los niños y familias presentes.

Sin embargo, algunos seguidores notaron que la artista parecía afectada en ciertos momentos, lo que desató especulaciones sobre una posible ruptura con Feid. Para otros, el corte de cabello es simplemente una señal de que la cantante está “cerrando ciclos” y preparando una nueva etapa artística.

¿Un nuevo comienzo?

El radical cambio de look ha generado debate entre sus fans. Mientras algunos lo interpretan como una señal de tristeza, otros lo ven como el inicio de una nueva era en su carrera. Lo cierto es que Karol G ha demostrado que cada transformación estética viene acompañada de un mensaje personal y artístico.

Con el tour de “Tropicoqueta”, Karol G reafirma que su estilo es tan dinámico como su música, y que cada decisión, incluso cortarse el cabello ella misma, se convierte en un acto de autenticidad que conecta con millones de seguidores.