Detienen a los posibles culpables de la muerte de Micky Hair: esto se sabe sobre los agresores

La muerte de Micky Hair , el influencer y estilista, generó mucho ruido en redes sociales, en especial considerando que se trataba de una personalidad de internet que tenía un amplio número de seguidores, además de recibir a celebridades en sus salones de belleza.

Desde su asesinato el 29 de septiembre, la gente estuvo a la espera, deseando poder encontrar a los autores del crimen. Después de una larga espera, por fin detuvieron a los posibles culpables, quienes son sospechosos de ayudar a escapar a los agresores principales. Conoce todos los detalles al respecto.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Micky Hair?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX hizo una orden de aprehensión en contra de José Eduardo ‘N’. Quien fue detenido en Azcapotzalco, detallaron que dentro de las indagatorias que se han hecho, dicho culpable se encargó de facilitar el escape de los agresores principales de la muerte de Micky Hair.

En las redes sociales se han difundido imágenes de uno de los posibles culpables, acompañado de personal de seguridad. Se menciona que, ante su aprehensión, ya fue puesto a disposición por las autoridades, por lo que lo ubicaron en un centro penitenciario, ubicado al oriente de la CDMX.

¿Cómo murió Micky Hair?

No olvidemos que su muerte de Micky Hair ocurrió en la noche del 29 de septiembre, enfrente de su lujoso local ubicado en Polanco; iba saliendo del lugar cuando de repente fue interceptado por varios hombres en moto, quienes le dispararon con armas de fuego.

Las investigaciones continúan al respecto, puesto que dicho ataque no fue un crimen de asalto, puesto que no se llevaron las pertenencias de la víctima, por lo que se trata de un homicidio y una ejecución directa.

Al día de hoy es un hecho que sigue sorprendiendo a todos, debido a la forma en que ocurrieron los sucesos. Aunque se siguen haciendo investigaciones, las autoridades ya tienen a uno de los posibles culpables que ayudaron a los agresores principales del crimen.