Esto es lo que costaría la cena de navidad y de Año Nuevo en México

Con la llegada de la Navidad y Año Nuevo, a los usuarios se les acerca un momento difícil para sus economías, puesto que se adquieren regalos, bebidas, alimentos y elementos decorativos para decorar los hogares con las festividades.

Es así que la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) explica que para la cena de ambas festividades debes prepararte, puesto que se viene una importante inversión para los habitantes de México. Así que toma nota al respecto.

¿Cuánto cuesta una cena navideña en México?

En un comunicado publicado por la Anpec, se anunció el monitoreo de precios que se llevó a cabo, detallando que se encontró un encarecimiento del 17% a diferencia de hace un año. Por lo tanto, se verá un aumento notable en los costos del 2025.

Se estima que la cena de Navidad y Año Nuevo tendrá un costo de aproximadamente 17 mil 100 pesos, precios que podrían aumentar dependiendo de los insumos, el volumen de comida y el alcohol que se incluya.

Dentro del análisis de precios, también fue posible encontrar que los precios en hoteles y restaurantes para llevar a cabo las celebraciones costarán de 2 a 5 veces más que los del año anterior. Se estima que en una fiesta de 15 personas, los gastos serán los siguientes:

Botanas: $1,750

Plato fuerte: $7,150

Alcohol y bebidas: $4,550

Postres: $1,450

Elementos decorativos: $1,200

Regalos: $1,000

Lamentablemente, esos costos se verán reflejados en los establecimientos y en las personas que deseen celebrarlo en sus casas. Aun así, la asociación recomienda al público de México celebrar la fiesta directamente en sus casas, debido a que es más sostenible y accesible.

¿Qué debe llevar una cena navideña?

Tanto en la cena de Navidad como en la de Año Nuevo en México, hay elementos que nunca deben faltar, en especial cuando la fiesta se hace en una casa. Para solventar mejor los costos, es recomendable dividirse las compras de las cosas, por lo que debes llevar lo siguiente: