¡MEMORABLE! Así vivió México la reconciliación entre J Balvin y Bad Bunny (VIDEO)

El 21 de diciembre de 2025 quedará marcado como una fecha inolvidable. Tras más de cuatro años sin compartir escenario, Bad Bunny y J Balvin se reconciliaron en México durante el último concierto del "Debí Tirar Más Fotos World Tour". El Estadio GNP Seguros de Ciudad de México fue testigo de un momento histórico: más de 66.000 personas celebraron la unión de dos de los artistas más influyentes del género urbano.

J Balvin, invitado sorpresa

El artista colombiano apareció como invitado sorpresa en el octavo y último show de Bad Bunny en México. La ovación fue inmediata y el público estalló en gritos y aplausos. Sobre el escenario, Balvin expresó palabras de respeto y hermandad hacia el puertorriqueño: “Somos dos hombres que estamos dando la cara representando al latino a donde vayamos. Te deseo lo mejor, que Dios te bendiga”.

Bad Bunny respondió con sinceridad: “El sentimiento es mutuo, te respeto mucho, te quiero mucho. Si en algún momento falté en algo, ya me disculpé hace mucho tiempo”. Con estas frases, ambos dejaron atrás las tensiones que habían marcado su relación en los últimos años.

La música los volvió a unir en México

La reconciliación se selló con música. Juntos interpretaron éxitos como “La Canción” y “Qué Pretendes”, del álbum “Oasis” (2019), además de clásicos como “Si Tu Novio Te Deja Sola” y “I Like It”. El público coreó cada tema, confirmando que la química entre ambos artistas sigue intacta.

¿Por qué J Balvin y Bad Bunny se distanciaron?

Aunque nunca revelaron públicamente las razones de su separación, los rumores apuntan a diferencias personales y profesionales. La tiradera de Residente contra J Balvin en 2022 y las referencias de Bad Bunny en su álbum “Nadie Sabe lo que va a Pasar Mañana” (2023) alimentaron las especulaciones. Sin embargo, Balvin aseguró recientemente que ya superó esa etapa y que aprendió a perdonarse a sí mismo.

J Balvin manifestó admiración y orgullo por Bad Bunny

Durante el concierto, J Balvin celebró los logros de Bad Bunny, quien fue el artista más escuchado en Spotify a nivel global en 2025. “Me siento supremamente orgulloso de Benito Martínez Ocasio por lo que representa. Nos lleva a los latinos por el mundo entero”, afirmó.

Tras este reencuentro, los fanáticos esperan nuevas colaboraciones y sueñan con verlos juntos en los próximos conciertos de Bad Bunny en Medellín, programados para enero de 2026. La reconciliación no solo marca el cierre de una etapa de distanciamiento, sino también la posibilidad de que el dúo vuelva a escribir capítulos memorables en la historia del reguetón.