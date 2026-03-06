11 peinados para rostros en forma de diamante

Si alguna vez llevaste una imagen referencial a una peluquería y el corte o peinado no quedó exactamente como querías, lo cierto es que tu inspiración debe venir de personas que compartan tu misma estructura ósea o rasgos similares. Eso no significa que ese peinado "no sea para ti", sino que se deben implementar estrategias diferentes para adaptarlo a tu fisonomía. Aquí presentamos los mejores estilos para quienes poseen un rostro con forma de diamante.

¿Qué define a un rostro con forma de diamante?

Lo principal es entender que la estructura ósea manda: este tipo de rostro se caracteriza por tener pómulos anchos y prominentes, mientras que la frente y la barbilla son más estrechas. El "trabajo pesado" de la belleza en este caso se lo llevan tus mejillas esculpidas. El objetivo principal de cualquier estilismo debe ser añadir volumen donde falta (frente y mandíbula) y suavizar donde sobra (pómulos).

Aquí los 11 estilos recomendados por los expertos

Capas que enmarcan el rostro: las capas que comienzan justo por debajo de los pómulos rompen la severidad de los ángulos y ensanchan sutilmente la línea de la mandíbula.

Ondas sueltas: Las ondas esponjosas aportan la amplitud lateral necesaria.

Raya lateral profunda: Al mover el peso del cabello hacia un solo lado, se crea una asimetría que suaviza los ángulos marcados.

Flequillo ralo (wispy bangs): El flequillo suave quita dureza a la mirada y rellena visualmente la estrechez de la frente.

Capas largas y fluidas: El flequillo estratégicamente colocado ensancha la frente mientras las capas largas aportan simetría bajo la barbilla.

Bob hasta la barbilla: Evite siempre los bordes rectos; pida capas internas para dar movimiento.

Rizos estilo Hollywood: suaviza el rostro completo y aporta un aire sofisticado para cualquier evento de gala.

Recorte texturizado: es vital para elevar los rasgos y equilibrar una barbilla puntiaguda.

Pixie en capas: La clave es mantener la parte superior despejada y con mucho movimiento, nunca plana.

Corte mariposa: Sus capas en cascada crean volumen tanto arriba como abajo, enmarcando los pómulos de forma etérea y fluida.

Melena media desgreñada: un corte shag con raya lateral aporta frescura y una dosis de suavidad que moderniza cualquier perfil diamante.

¿Qué debemos evitar cuando tenemos rostros en forma de diamante?

Cortes rectos y planos



Flequillos rectos y densos



Peinados excesivamente engominados hacia atrás

Lee también: Feng Shui en marzo: 5 claves para atraer la abundancia tras la Luna de Sangre