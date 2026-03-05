Feng Shui en marzo: 5 claves para atraer la abundancia tras la Luna de Sangre

Marzo es uno de los meses más pesados energéticamente de este 2026 debido a la reciente Luna de Sangre, un fenómeno astronómico y astrológico que influyó muchísimo en los cambios estructurales de cada aspecto de la vida. Es por esa razón que, tras lo que la Luna de Sangre se llevó con su intenso cambio de frecuencia y el cierre definitivo de ciclos, resulta vital realizar estas 5 acciones estratégicas para atraer la abundancia y estabilizar nuestro entorno.

¿Qué hacer para atraer la abundancia desde la primera semana?

Mantenerse abierto: Estar receptivo a nuevas oportunidades y conexiones inesperadas que surgirán tras la limpieza energética.



Organizar objetivos: Definir prioridades claras para no dispersar las energías en proyectos que ya no vibran con tu presente.



Claridad mental: Aprovechar la lucidez de los primeros días del mes para tomar decisiones financieras y profesionales de gran calado.

¿Qué recomienda el Feng Shui para atraer la abundancia?

El Feng Shui no es solo decoración; es el arte de permitir que el "Chi" o energía vital fluya sin obstáculos. Aquí se detallan los rituales de Feng Shui esenciales para atraer el dinero este mes:

Mantén limpia tu casa: Según esta filosofía milenaria, si el entorno es limpio y ordenado, tu abundancia se verá reflejada directamente. Una casa desordenada y sucia solo impide que las energías positivas entren y circulen. El orden exterior es el primer paso para el orden financiero.

Agrega plantas de poder: El color verde se relaciona directamente con la vida y eleva la vibración del hogar. Incluye ejemplares como la planta de jade, la planta de la fortuna china o la popular llama plata. Para maximizar su efecto, ubícalas estratégicamente en el sector sureste de tu casa.

Un baño a prueba de fugas energéticas: El baño es un punto crítico donde el dinero puede "escaparse". Mantén siempre la tapa del inodoro cerrada para evitar fugas de energía y apuesta por mobiliario de formas ovaladas o cuadradas que armonicen el espacio.

Decoración con cuarzos: Estas piedras son amplificadores naturales. Coloca unos cuantos en puntos clave de toda tu casa; incluso puedes ponerlos dentro de las macetas para nutrir la energía de tus plantas y de tu economía.

Una puerta sin problemas: La entrada es la "boca" por donde entra la riqueza. Mantén la puerta de tu casa impecable. Lo ideal es limpiarla con vinagre, asegurándote de frotar bien el marco. El vinagre no solo desinfecta, sino que es un potente agente esotérico que atrae la abundancia.

Afirmaciones para atraer dinero en marzo

“Soy digno de tener todo lo que deseo”

“Doy la bienvenida a un bienestar financiero impecable”

“Soy responsable de mi potencial de ingresos”

“Mi vida es rica en oportunidades”.

“Recibo abundantemente y por eso doy abundantemente”.

“Soy una persona próspera y muy rica”.

