¿De qué murió Abraham Quintanilla?: “Luchaba contra la diabetes”

Abraham Quintanilla, el respetado patriarca y visionario detrás del éxito de su hija Selena, murió. El músico, compositor y productor falleció este sábado 13 de diciembre de 2025 a la edad de 86 años, dejando un legado imborrable en la música latina y un profundo vacío en su familia, a 30 años de la trágica pérdida de su hija.

La desgarradora noticia fue confirmada por su hijo, A.B. Quintanilla III, a través de sus redes sociales. "Con el corazón lleno de tristeza les hago saber que mi padre falleció hoy," escribió el músico y productor, sin ofrecer detalles inmediatos sobre las circunstancias del deceso de su padre.

Posible causa de muerte

Desde el anuncio de A.B. Quintanilla, la comunidad de seguidores y la prensa especializada se volcaron a conocer los motivos de la partida de don Abraham, quien fue un pilar fundamental en la vida y carrera de su familia.

Aunque el núcleo familiar optó por la discreción en un momento de profundo dolor, información preliminar apunta a complicaciones de salud preexistentes. Según reportó la periodista Mandy Fridmann , don Abraham "luchaba contra la presión alta y la diabetes", condiciones que habrían deteriorado su salud en los últimos tiempos.

Todo indica que estas complicaciones desembocaron en una emergencia cardíaca. La comunicadora precisó que la causa de muerte más probable fue un ataque cardíaco que le provocó un paro y posteriormente el deceso. A la espera de una confirmación oficial, estas condiciones de salud crónica son señaladas como la razón del fallecimiento del célebre productor.

¿Quién fue Abraham Quintanilla?

Nacido el 20 de febrero de 1939 en Corpus Christi, Texas, Abraham Quintanilla Jr. fue un artista de vocación y un empresario por necesidad. Su vida estuvo marcada por la música desde la adolescencia, cuando cofundó el grupo "Los Dinos" en la década de 1950, explorando el rock and roll con influencias latinas.

Tras retirarse temporalmente para formar su familia con su esposa, Marcella, su destino lo llamó de nuevo al escenario, esta vez como mentor. Al observar el talento innato de su hija Selena, en los años 70 tomó la decisión de formar la banda familiar "Selena y Los Dinos".

Además de su rol como creador y gestor musical, Abraham Quintanilla se dedicó a preservar la memoria de su hija, siendo el fundador del museo de Selena en Corpus Christi y productor ejecutivo de la aclamada película biográfica de 1997, protagonizada por Jennifer Lopez.