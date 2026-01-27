Uñas “carey”, la nueva tendencia elegante

El 2026 ha consolidado al color café como el rey absoluto de las tendencias en belleza. Sin embargo, para quienes buscan una sofisticación que trascienda lo minimalista, está en tendencia un diseño que combina profundidad, calidez y un lujo atemporal: las uñas carey. También conocidas como “tortoiseshell nails”, este estilo se inspira en los patrones orgánicos semejantes al caparazón de la tortuga marina, mezclando ámbar, chocolate y negro en un acabado marmoleado que ya lucen Dua Lipa y Hailey Bieber.

A diferencia del animal print tradicional, el carey no se percibe como un estampado rígido, sino como una joya en las manos que se adapta tanto a uñas cortas cuadradas como a las almendradas.

¿Cómo lograr el efecto carey paso a paso?

Lograr esta manicura no se trata de precisión absoluta, sino de dominar la técnica de capas. La belleza de las uñas carey radica en su imperfección natural, lo que las hace únicas en cada aplicación.

1. Preparación y base: Tras una limpieza profunda y la aplicación de un base coat protector, se debe aplicar una capa de esmalte amarillo claro o miel translúcido. Esta base será el "faro" de luz que brille a través de las manchas oscuras.

2. El veteado orgánico: Utilizando un pincel fino, se colocan manchas irregulares de café medio (estilo Cold Brew). El truco de los expertos es difuminar los bordes ligeramente mientras el esmalte sigue húmedo. Luego, se añaden toques más pequeños de café chocolate y, finalmente, pinceladas mínimas de negro para dar profundidad.

3. El acabado de cristal: Una vez que el diseño ha fundido sus capas, es vital sellar con un top coat de alto brillo. Esto no solo protege el arte, sino que acentúa el efecto "vidrio" característico del carey.

¿Cómo es el "French Carey" con toques de oro?

Para este 2026, la tendencia ha evolucionado hacia la asimetría y el lujo. Una de las opciones más pedidas en los salones de Nueva York y Miami es la manicura francesa carey. En lugar de la punta blanca clásica, se aplica el diseño de tortuga solo en el borde libre de la uña, manteniendo la base en un tono nude impecable.

Otra variante que está ganando terreno es la inclusión de pan de oro. Aplicar pequeñas láminas doradas entre las capas de café añade una dimensión lujosa ideal para eventos nocturnos o para quienes desean llevar el estilo Old Money a sus manos.

Mantenimiento para una manicura duradera

Dado que el diseño carey depende de su brillo, la hidratación es fundamental. Los profesionales recomiendan el uso diario de aceite para cutículas y la aplicación de una nueva capa de top coat cada tres días. Al ser un diseño basado en tonos tierra, es sumamente versátil, combinando a la perfección con la joyería dorada que impera en la moda actual.