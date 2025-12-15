Cazzu reacciona a la reforma social con su nombre por caso de Nodal

La cantante argentina Cazzu se pronunció sobre el impacto social que ha generado su disputa legal con Christian Nodal en torno a la manutención y custodia de su hija en común, Inti. El caso, que ha trascendido las fronteras de Argentina y México, derivó en una propuesta de reforma impulsada por sus seguidores en Change.org, conocida como la “Ley Cazzu”, la cual busca garantizar que padres separados puedan viajar con sus hijos sin restricciones excesivas.

La “Ley Cazzu” y su origen

Durante su participación en el programa de Los 40 Principales Colombia, Cazzu fue cuestionada sobre esta iniciativa que lleva su nombre. La artista explicó que, aunque nunca imaginó estar en el centro de un debate social de tal magnitud, entiende que su experiencia personal ha servido como catalizador para abrir conversaciones necesarias.

“A veces uno cae en un lugar donde quizá una cierta porción de la población necesita alguna cosa. Entonces, el universo como que dice ‘vamos a meter a esta persona, que se tropiece por acá’. Y después se generan estas cosas tan importantes y tan delicadas que son tan importantes de conversar”, expresó.

La propuesta surgió luego de que, presuntamente, Cazzu enfrentara dificultades para viajar con su hija fuera de Argentina debido a que Nodal no habría firmado una autorización.

Una postura social, no emocional

La rapera confesó que ha sido complicado procesar el impacto mediático de su situación, pero aclaró que su enfoque ha sido mantener una postura política y social, evitando reaccionar desde lo emocional.

“Mi posición delante de todo lo que a mí me pasó siempre fue como muy social, como bueno, ya que me tengo que fumar toda esta cagada... ¿entendés?, porque no me queda otra”, comentó.

Cazzu también lamentó que su carrera artística se haya visto afectada por el escándalo mediático:

“Yo no laburé para eso, no trabajé para que me pase eso. Pero me pasó, porque son consecuencias que están ahí.”

Sus declaraciones se viralizaron en redes sociales, donde muchos interpretaron sus palabras como una indirecta hacia conductores de espectáculos que constantemente opinan sobre su vida personal.

La demanda de Nodal

Recordemos que la periodista Pati Chapoy reveló en "Ventaneando" que Christian Nodal interpuso una demanda contra Cazzu en un juzgado de lo familiar en Jalisco. Según el documento, el cantante busca asegurar su participación activa en las decisiones relacionadas con la crianza de Inti y, además, se mencionó que habría aportado 12 millones de pesos mexicanos para la manutención.

Hasta el momento, ni Nodal ni Cazzu han emitido declaraciones oficiales sobre el proceso legal, y se desconoce cuáles son los acuerdos alcanzados tras su separación.