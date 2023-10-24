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FOTOS | La youtuber Lesslie Polinesia anuncia que está embarazada

La youtuber Lesslie de los hermanos “Polinesios”, anunció que está embarazada a sus más de 25 millones de seguidores. Te contamos los detalles en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

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Lesslie foto en espejo.jpg
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Lesslie en Universal.jpg
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