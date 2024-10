Livia Brito explota contra un reportero tras sentirse atacada; vídeo la exhibe

Livia Brito explotó contra un medio de comunicación tras sentirse atacada por ellos constantemente, ante el proceso legal que ha llevado contra el paparazzi Ernesto Zepeda.

¿Qué pasó con Livia Brito?

En el encuentro que sostuvo con distintos medios de comunicación, Livia Brito dijo que “a mí en muchos programas como este” y alzó el micrófono del medio referido, a lo que el reportero le dijo que no podía hacer eso.

Posteriormente, Livia Brito se disculpó y el reportero le respondió que no la perdonaba, acto seguido, la actriz dijo de forma irónica: “Bueno, entonces demándenme”.

“Mira corazón, ya no quiero darte más entrevistas”, agregó Livia Brito, quien comenzó a abrirse paso entre los reporteros presentes.

¿Por qué las cosas se salieron de control?

Sin embargo, la tensión aumentó cuando la actriz intentó documentar el hecho con su celular. “Esta persona acababa de decir y es este programa, no lo voy a tocar”, dijo la cubana, mientras el reportero le respondió: “ya lo tocaste, no te estoy agrediendo ni nada”.

Livia Brito le pidió su nombre al reportero, quien accedió de buena forma a dárselo. Sin embargo, Livia Brito continuó preguntándoles a los presentes si ella había violentado al reportero.

¿En qué terminó todo el incidente? Los nervios de Livia Brito se alteraron al grado que una de sus manos comenzó a temblar.

“No le quiero dar entrevista a él, a él no le quiero dar entrevistas. Te puedes (retirar) por favor”, dijo Livia Brito al reportero, quien accedió a retirarse en apoyo a sus colegas presentes.

Livia Brito también reveló que “estamos tomando acciones legales contra todos los programas que durante cuatro años me han discriminado, me han dicho que me regrese a mi isla, que me regrese en balsa... Me pone mal, no debería estar hablando porque son temas legales y no debo estar hablando, pero ya estoy cansada de quedarme callada, ya estoy cansada”.

“Siempre se ve mi cara, pero nunca se ven las preguntas que ustedes me hacen a mí, ustedes editan y sacan todos los programas, editan lo que quieren y ponen lo que quieren, por eso es que a veces no doy entrevistas y por eso lo estoy grabando”, recalcó.