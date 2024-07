Liz Vega se conmueve al recordar cuando llegó a México y cómo logró salir adelante

Conmovida hasta las lágrimas la cubana, Liz Vega, a quien pronto volveremos a ver en el escenario de la obra “Perfume de Gardenia”, confiesa estar orgullosa de sí misma por haberse sobrepuesto a obstáculos y críticas desde aquel lejano 1997, en que llegó a México para quedarse.

¿Qué dijo Liz Vega?

En exclusiva para Ventaneando , Liz Vega declaró que “todo ha valido la pena, estoy súper sensible, (siento) mucho orgullo de mi persona y le agradezco al público porque a raíz de todo lo que ha pasado me he sentido con más protección”.

Te puede interesar: José Manuel Figueroa le envía mensaje a su hermana por regalías de su papá

“Es bien bonito que la gente te reconozca y te admire y, que después de todo el bullying que pasé en mis inicios aquí y de todo el señalamiento, muchas veces, y el decretar de la gente que yo no servía para nada, pues me dio más fuerza y 20 años después aquí estoy y estoy muy orgullosa de mí. Estas lágrimas son de mucha gratitud y de mucho orgullo sobre mi persona”, recalcó la actriz y bailarina cubana.

¿Cómo fue su llegada a México?

Liz Vega recordó que en al año 1997 llegó a Mérida, Yucatán, específicamente a “Los Tuchos, es un lugar muy emblemático donde ya había varios shows cubanos y desde el 97 tomé la decisión de quedarme acá y lo demás ya es historia”.

¿Quién le enseñó a bailar a Liz Vega? Y, aunque no tuvo una preparación formal como bailarina, Liz Vega aprendió de los mejores; es decir, de sus propios padres, a quienes recuerda bailando en su natal cuba.

Te puede interesar: Biby Gaytán y Eduardo Capetillo felices por el compromiso de su hija Alejandra

“Mis papás bailaban casino de salón cuando yo era una niña, mi papá dibujaba el piso cuando bailaba y yo soy empírica, siempre lo he dicho. No me tocó estudiar ballet que es la base ni el contemporáneo, pero tuve un gran maestro que se llama Ernesto Suárez, el confió en mí cuando tenía 13 años”, recordó y señaló que así fue como surgió Lizezca, su primer nombre artístico como bailarina.

¿Liz Vega se solidarizó con Irina Baeva?

Con casi 30 años de experiencia en el género, Liz Vega envía este mensaje a Irina Baeva, quien no ha logrado sacudirse las críticas por su interpretación de Elena Tejero en “Aventurera”. “Sé lo difícil que es estar en ese lugar y como mujer y como artista, yo no la descarto, al contrario, tengo fe de que el escenario es el que te da las tablas y qué valentía”.