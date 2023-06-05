Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Alicia: ¡La loca eres tú!

Leonardo es el jefe de Alicia en el despacho de arquitectos, y comienza a seducirla desde el primer instante, ella no tarda mucho en caer y él le promete todo lo posible, sin embargo, llevan su relación en secreto, pues él le explica que mientras estén trabajando en el mismo lugar, nadie se puede enterar para que no se malinterprete la relación y ella acepta.