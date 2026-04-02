Bárbara Torres habla de su nuevo negocio, tan exitoso que ya no se da abasto. “No pensé que iba a pegar tanto”

En la Zona de Espectáculos de Venga La Alegría, Bárbara Torres nos habla de su exitoso negocio de rosarios artesanales. También, Alberto Estrella dice que Salma Hayek no está enterada de muchas cosas que ocurren en la industria cinematográfica en México, y Mauricio Castillo hace una declaración tajante sobre la polémica de la gira “Enrollados”.