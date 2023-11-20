Lo Que Callamos Las Mujeres| Blanca: A ciegas
Blanca tiene una relación con Jaime, quien con mentiras la hace firmar papeles que terminan siendo cuestiones ilegales, por lo que Blanca termina en la cárcel.
Blanca y su hermana Marisol asisten a una cita a ciegas donde Blanca conoce a Jaime y queda totalmente enamorada. Él la invita a salir posteriormente y terminan teniendo viviendo juntos a los pocos meses de iniciada la relación.
Blanca descubre que Jaime está metido en cuestiones ilegales y antes de que pueda hacer algo, él la envuelve en esos mismos probles que la terminan llevando a la cárcel, mientras él desaparece.