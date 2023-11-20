Blanca y su hermana Marisol asisten a una cita a ciegas donde Blanca conoce a Jaime y queda totalmente enamorada. Él la invita a salir posteriormente y terminan teniendo viviendo juntos a los pocos meses de iniciada la relación.

Blanca descubre que Jaime está metido en cuestiones ilegales y antes de que pueda hacer algo, él la envuelve en esos mismos probles que la terminan llevando a la cárcel, mientras él desaparece.