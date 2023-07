Lo Que Callamos Las Mujeres| Capítulo | Claudia: ¿Has visto a mi hija?

Daniela tiene sólo seis años de edad y vive con su hermana Aura y sus papás. A las pequeñas las cuida Alicia, una señora malhumorada con la que Claudia, la mamá, no está muy contenta y no tarda en despedirla. Un día, mientras los papás están en el trabajo, Claudia llama a su casa y Alicia le informa que no encuentran a Daniela. Desde ese momento, será un calvario para toda la familia.