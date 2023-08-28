Lo Que Callamos Las Mujeres | Capítulo | Mariana: Ya no soy tuya
Mariana vive atormentada, pues su esposo la agrede de manera brutal en cada momento, inlcuso frente a sus hijos, por lo que busca una salida a dicha violencia.
Mariana recibe apoyo de una maestra de la escuela de sus hijos para salir de la violencia intrafamiliar en la que viven ella y sus pequeños, pues la ve golpeada y a los niños con ptroblemas en la escuela. Ella no quiere llamar al teléfono por miedo a represalias de su esposo, quien es un hombre muy influyente, sin embargo, tendrá que decidir entre salvar su su vida o quedarse a soportar sus amenazas de muerte.