Lo Que Callamos Las Mujeres|Por nuestras hijas, por nosotras,por todas

Xóchitl, mamá de María José, comienza una ardua búsqueda al lado de su hija mayor después de que María José desapareciera de la nada. Su principal sospechoso es Saúl, el novio de su hija, quien actúa muy extraño desde su desaparición y se contradice en sus declaraciones al respecto. Aunque van con las autoridades para que se haga justicia, en el juicio lo declaran inocente a pesar de que él mismo confesó en pleno tribunal su crimen. Xóchitl no detendrá la lucha por su propia cuenta para lograr justicia por la muerte de su hija, aunque eso mismo le cueste la vida.