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Ellos son los Capitanes que liderarán la Batalla por Equipos de este miércoles

Su talento y desempeño les dieron el honor de convertirse en los capitanes para la Batalla por Equipos del miércoles.

Gracias a su destreza en los retos, varios cocineros fueron elegidos como capitanes para encabezar los equipos en la esperada Batalla por Equipos de este miércoles. Ahora tendrán la responsabilidad de liderar a sus compañeros y buscar la victoria en uno de los desafíos más importantes de la semana en MasterChef 24/7.

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