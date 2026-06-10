Ellos son los Capitanes que liderarán la Batalla por Equipos de este miércoles
Su talento y desempeño les dieron el honor de convertirse en los capitanes para la Batalla por Equipos del miércoles.
Gracias a su destreza en los retos, varios cocineros fueron elegidos como capitanes para encabezar los equipos en la esperada Batalla por Equipos de este miércoles. Ahora tendrán la responsabilidad de liderar a sus compañeros y buscar la victoria en uno de los desafíos más importantes de la semana en MasterChef 24/7.