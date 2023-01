Luis Gerardo Méndez se volvió actor pese al recelo de sus padres.

Luis Gerardo Méndez declaró en exclusiva para Ventaneando sobre el día que decidió “quemar las naves” y dedicarse a la carrera de actuación aun en contra de la decisión de sus padres, quienes querían que siguiera la tradición familiar y se convirtiera en médico.

¿Qué hizo al respecto Luis Gerardo Méndez? El actor originario de Aguascalientes dijo que viene de una familia de doctores pues todos sus tíos y su abuelo han sido médicos, por lo que no tenía ninguna conexión con la actuación ni con el medio del espectáculo.

Luis Gerardo Méndez aseguró que cuando le dijo a sus padres que quería dedicarse a la actuación, éstos le dijeron que se “iba a volver drogadicto, que me iba a morir de hambre, que en qué estaba pensando y tal cual, quemé las naves y les dije ‘bueno pues yo me voy a la Ciudad de México a perseguir este sueño’”.

¿Cuáles son las similitudes de Luis Gerardo Méndez y su personaje de Belascoarán?

Este año, Luis Gerardo estrenó la serie “Belascoarán”, inspirada en la novela de Paco Ignacio Taibo II, una historia que guarda similitudes con el actor, ya que el personaje también quemó sus naves al abandonar a su familia para convertirse en el detective que siempre quiso ser.

“Acabo de cumplir 40 años y también estoy en esta misma crisis de la mediana edad que tiene Héctor Belascoarán donde todo el tiempo me estoy preguntando ¿qué más?, ¿por qué estamos aquí?, ¿cuál es el sentido de mi vida? Al final del día todos somos detectives de nuestra propia existencia”, declaró el actor.

¿Cómo fue actuar con Mark Wahlber y Kevin Hart?

La pasión por la actuación también le ha abierto las puertas en la unión americana como en “Me time”, película en la que actúa al lado de Mark Wahlberg y Kevin Hart.

“Me time fue una invitación, me ofrecieron hacer este personaje muy divertido, me emocionaba mucho la posibilidad de trabajar con Mark Whalberg. Boogie Nights es una de mis películas favoritas, entonces trabajar con él y con Kevin Hart, este monstruo de la comedia norteamericana”, añadió.

¿Tiene pensado hacer su propia bioserie?

El actor confesó que algún día hará su propia bioserie: “Ha sido un viaje muy particular, algún día también haré mi serie y les contaré mi pastorela”.