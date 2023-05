Madre de Enrique Iglesias revela cuál es el estado de salud del cantante.

El pasado 13 de mayo, Enrique Iglesias dio a conocer que se encontraba enfermo de neumonía, motivo por el cual se vio obligado a cancelar su presentación en un festival de música, el cual se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la CDMX.

Carolina está enojada. Supo que su esposo la engañó con su vecina.

“Queridos fans, muy a mi pesar, me será imposible presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión. Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este show en un país que me ha dado tanto. Espero recuperarme rápido y poder volver a estar con ustedes en plena forma muy pronto. Les pido mil disculpas y les mando un fuerte abrazo a todos mis fans”, escribió el cantante español en sus historias de Instagram.

Te puede interesar: Enrique Iglesias sorprendió al besar a una de sus fans. (VIDEO)

¿Cómo está Enrique Iglesias?

Desde entonces, el intérprete de “Súbeme la radio”, “Nunca te olvidaré”, “El perdedor”, “Cuando me enamoro” y “Experiencia religiosa”, entre otras, no se ha manifestado en sus redes sociales para revelar cómo se encuentra de salud; sin embargo, su madre ha dado detalles sobre la condición de su hijo.

¿Qué dijo su mamá? Isabel Presyler, madre del cantante, está consciente del interés de los fans de su hijo por saber cómo se encuentra de salud, por ello compartió el reporte médico en entrevista con el periodista Carlos Pérez Gimeno.

La madre de Enrique Iglesias dijo que él ha evolucionado satisfactoriamente de la neumonía que le aqueja, pero aún se encuentra débil, por lo que no podrá abandonar la cama de forma inmediata y requerirá de mayor tiempo de reposo. Así mismo, señaló que fue un desagradable susto para todos.

Te puede interesar: Enrique Iglesias está de luto por la muerte de un familiar querido.

“Fue un susto, pero afortunadamente ya está en casa. Mi hijo es muy responsable y fue una gran decepción para él tener que cancelar el concierto porque es un profesional”, dijo Isabel Presyler y agregó que “afortunadamente se está recuperando, aunque sigue en cama, esperemos que en unos días pueda volver a la actividad profesional”.

¿Cuándo volverá a los escenarios?

Además de su presentación en CDMX, Enrique Iglesias tuvo que cancelar otros compromisos, por lo que se desconoce cuándo volverá a los escenarios. El 2 de julio se anunciará un concierto en Rumania y el 20 del mismo mes en California.