Marcha 8M: ¿Maestras darán clases este miércoles 8 de Marzo?

El próximo 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, esta fecha se ha vuelto cada vez más importante debido a la violencia de género que enfrentan las mujeres en todo el mundo, especialmente en México. Por esta razón, se llevará a cabo la marcha 8M. Sin embargo, hay dudas sobre si las maestras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) darán clases en este día tan importante.

Cabe destacar que el 8 de marzo no es un día festivo oficial, pero eso no significa que se pasará por alto. De hecho, se llevarán a cabo diversas actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, entre ellas, la famosa marcha 8M. Esta manifestación es liderada por mujeres, quienes se unen para exigir igualdad de género y el fin de la violencia en contra de su género. Aunque las actividades diarias continúan, este día representa una gran oportunidad para hacer conciencia y fomentar la igualdad en todas las instancias.

¿Qué significa la marcha del 8M?

Cabe señalar que el 8M es una fecha significativa que se refiere al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Esta fecha se celebra en todo el mundo como una forma de reconocer los logros y desafíos de las mujeres en la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Así mismo, en muchos lugares, se realizan marchas y manifestaciones en apoyo de estas causas, y se llevan a cabo eventos y actividades para promover la conciencia y la acción en torno a los problemas que enfrentan las mujeres en todo el mundo.

¿Maestras de la SEP darán clases este miércoles 8 de marzo por marcha 8M del Día de la Mujer 2023?

De acuerdo a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que las maestras no podrán ausentarse el próximo miércoles 8 de marzo por la marcha del Día Internacional de la Mujer 2023. Por lo tanto, se espera que las docentes den clases con normalidad en esta fecha para evitar que las actividades educativas se vean afectadas.

No obstante, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) solicitó a la SEP que permita que las maestras y empleadas administrativas no se presenten a laborar el 8 de marzo, esto con el objetivo de solidarizarse en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pero hasta el momento la petición no ha sido aceptada.

