Rumoran que Magaly Chávez tiene una relación con enemigo de Alfredo Adame.

Alfredo Adame sigue estando en boca de todos, aunque ahora no es porque haya tenido algún conflicto con alguien, sino porque recientemente dio a conocer sus planes para llegar al altar con Magaly Chávez, con quien inició una relación a principios de 2022. ¿Tan rápido?

Hace unos cuantos días, Adame protagonizó una pelea con el abogado de Carlos Trejo y posteriormente despotricó contra su exesposa Mary Paz Banquells, luego de que esta declarara que sufrió violencia doméstica con el actor.

Pero dentro de su caótica vida, el también presentador de 63 años abrió su corazón y declaró que la ex de Enamorándonos, Magaly Chávez, es una mujer con la que le gustaría casarse y tener dos hijos, por lo que no se descarta que pronto haya boda.

Alfredo Adame anuncia su boda con Magaly Chávez

En redes sociales comenzó a circular un video de Adame y su novia sentados en una mesa de la antigua Hacienda de Tlalpan, en donde el conductor declara que está checando la cotización para su enlace matrimonial.

“Amigos estamos aquí en la antigua hacienda de Tlalpan, uno de los lugares más bellos, porque ya venimos a ver las cotizaciones para la boda. Nos vamos a casar”, dijo Alfredo Adame en el video que circula en internet.

¿,Magaly Chávez tiene una relación con un enemigo de Alfredo Adame?

Sin embargo, desde que comenzó su relación con Magaly Chávez, trascendió el rumor de que el noviazgo podría tratarse únicamente de una estrategia publicitaria por parte de ambos. Dicho rumor ha comenzado a cobrar fuerza debido a que un grupo de periodistas, en información compartida por Radio Fórmula, compartió algunas capturas de pantalla que demostrarían que el supuesto romance es obra de un montaje, ya que ella tendría una relación con el hijo de una famosa actriz.

“Qué bueno que se casa Adame, pero sería mejor que la señora terminara primero la relación con Pablo”, se lee en el grupo de WhatsApp, donde además compartieron algunas capturas de pantalla de los presuntos mensajes que se envió Magaly con Pablo Mendizábal, hijo de Lilia Aragón y enemigo del histrión.

En uno de los mensajes, Pablo le pregunta a ella si es verdad que sale con Alfredo Adame, a lo que ella responde que únicamente es un amigo.

Diferencias de Adame con Mendizábal

En marzo de 2021, Alfredo Adame y Pablo Mendizábal protagonizaron una serie de dimes y diretes, así como una invitación a agarrarse a golpes, tal como sucedió con el ‘Cazafantasmas’, sin embargo, jamás se llevó a cabo.

Los problemas surgieron cuando Adame denunció a Mendizábal, quien aparentemente lo había llamado para insultarlo y amenazarlo de muerte.

“Hace 20 minutos me habló un barril de manteca llamado Pablo mendigaba para amenazar y decirme que me iba a romper el hocico, me dijo que nos veíamos en Televisa San Ángel, esto fue hace 20 minutos y acá lo estoy esperando”, dijo en aquel entonces.