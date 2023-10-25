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FOTOS | Maite Perroni habla sobre el "desprecio" de Bad Bunny

En unos premios, Maite Perroni entregó a Bad Bunny su presea y supuestamente el cantante no quiso corresponder un beso en la mejilla. Te contamos en fotografías.

Por: Ana Patricia Pérez

Maite sexy.jpg
Bad Bunny selfie.jpg
Maite riendo.jpg
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